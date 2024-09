Heartstopper lanza tráiler oficial de su tercera temporada

Los fans de Heartstopper pueden emocionarse, ya que la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix está cada vez más cerca de su estreno.

Este 17 de septiembre de 2024, se lanzó oficialmente el tráiler de la nueva temporada, revelando un adelanto de los desafíos y momentos íntimos que vivirán Nick y Charlie. Basada en la novela gráfica de Alice Oseman, la serie ha cautivado a su audiencia con una representación honesta y conmovedora del amor adolescente.

The Heartstopper trailer is here and you're a blubbering mess. Happy now????



Season 3 🍂 October 3 pic.twitter.com/OAJdUWNLI8