¿Te acuerdas de Héctor Soberón? No creerás en qué trabaja ahora

ORLANDO, Estados Unidos.- Héctor Soberón ha pasado por dificultades económicas recientemente, pues le ha sido difícil conseguir trabajo como actor, e incluso tuvo que vender su casa.

"Fue un momento difícil; yo estaba desesperado porque los productores no me llamaban y mis deudas se acumulaban, por eso no me quedó de otra que vender mi casa", dijo el actor.

De acuerdo con información de Univisión, ante esta situación y para darles una mejor calidad de vida a su esposa e hijas, el actor decidió probar suerte con otro tipo de empleos y consiguió uno como salvavidas del parque acuático Volcano Bay, en Orlando Florida.

Soberón admite que cuando comenzó le daba pena que lo vieran como salvavidas: "Al principio sí. También cuando llegaba a casa con el cuerpo quemado me soltaba a llorar, pero ahora estoy orgulloso de mi trabajo porque es lo que me permite sacar adelante a mi familia".

Ahora se enorgullece con su trabajo: "Ser salvavidas es un empleo digno que me enorgullece y es algo que me gusta mucho", aseveró.

Aunque el salario no es muy alto, sí le permite sobrevivir: “Gano cerca de 1,300 dólares al mes, que aunque no es lo que estaba acostumbrado, me ayuda a solventar mis gastos”.

Aunque actualmente es salvavidas, Héctor Soberón no piensa abandonar la actuación, "no me he retirado de la actuación, sigo trabajando; de hecho, en unos días me iré a Mexicali a filmar una película, por lo que estaré fuera de aquí tres semanas".

Héctor Soberón no se preocupa por las críticas que su nuevo empleo ha generado y está contento porque ya rescató personas e incluso obtuvo el título de 'Salvavidas del mes'.

"Si un trabajo es honesto, no te hace valer menos como persona", expresó.

A finales de abril, la actriz Michelle Vieth fue cuestionada con respecto a este tema que involucra a su expareja.

"Acuérdense qué trabajo tenía antes (Héctor Soberón), no son sorpresas. Creo que su primer papel fue como salvavidas en la telenovela 'Muchachitas', eso no es nuevo... ¿O sea, qué les digo?", contestó en entrevista para 'Ventaneando'.

Justamente es a Michelle Vieth a quien el actor achaca los problemas de desempleo que enfrenta desde hace años. "¡Claro! A raíz de todo lo que dijo ella, me satanizaron como un problemático y hasta me vetaron de varios lugares", explicó.

"Yo me llevé la peor parte del escándalo que armó la señora, ¿y sabes por qué?, por ser hombre, porque si me defendía me veía mal, y si me quedaba callado también llevo las de perder", agregó.

Aunque ha tomado decisiones complicadas y algunas no le han sido tan gratas, Soberón está tranquilo porque asegura haber hecho todo por el bien de su familia.