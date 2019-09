Héctor Suárez ya está libre de cáncer; asegura su hijo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Suárez Gomís reveló que la operación para retirar la próstata y la vejiga a su padre el comediante Héctor Suárez, resultó todo un éxito, lo que también significa que el actor está libre de cáncer.

De acuerdo a Infobae, esta mañana en el programa Hoy, en donde se presentó a una entrevista, donde Suárez Gomís comentó que su padre se encuentra muy bien y señaló que el temor de que el cáncer se hubiera expandido a otras zonas del cuerpo también se disipó.

"Había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colon, el doctor no encontró absolutamente nada. Temían que el colon pudiera haber estado pegado a la vejiga, pero no".

Ayer en su cuenta de Instagram, Suárez Gomís ya había hablado de la recuperación de su padre, pues compartió una imagen junto a él y un mensaje.

"No han pasado ni 24 horas de la cirugía y ya está echando desmadre! Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. ¡La última vez que sentí tanta felicidad, fue el día que nacieron mis hijos! Te amo, papi", escribió Gomís.

A principios de junio el propio Suárez Gomís reveló la batalla de su padre contra el cáncer. Explicó que desde 2015 le fue detectado cáncer de vejiga y que a consecuencia del padecimiento enfermó de anemia, que lo llevó a requerir donadores de sangre.

Dijo además que la lucha de su padre contra la enfermedad no ha sido sencilla, pues reveló – por ejemplo- que su primera intervención se la realizaron mal y un par de semanas después tuvo que volver al quirófano, pero que durante todo el proceso le ha dado a su familia "lecciones de fortaleza y amor por la vida".

Reveló que en cuatro años el legendario comediante, se sometió a más de diez operaciones y en aquel momento habló del estado de la vejiga de su padre. "Su vejiga ya se rindió, está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata".

En la reciente entrevista con los medios de comunicación, Suárez Gomís no descartó volver a trabajar con su padre en teatro y de nuevo hizo referencia a las burlas entre ambos por estar "incompletos".

Héctor Suárez nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938 y durante su carrera como actor y comediante ha protagonizado títulos clásicos de los espectáculos en México como Lagunilla, mi Barrio y El Mil Usos.