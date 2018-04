Mira quién es el nuevo amor de Heidi Klum

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Heidi Klum, de 44 años, tiene un prototipo de hombre muy claro. Desde que la modelo alemana se separó del cantante Seal en 2014, sus relaciones siempre han sido con chicos jóvenes.

De acuerdo con información de El Mundo, esta semana lo ha confirmado al hacer oficial su relación con Tom Kaulitz, de 28 años, guitarrista de la banda Tokio Hotel, 16 años menor que ella. Esta relación llega meses después de que Klum rompiera con el marchante de arte Vito Schnabel, que era 13 años más joven.

Sin embargo, el gusto por las juergas de Schnabel -terminaron después de que le detuvieran en un festival de música electrónica, lo que agotó la relación.

Tom es un amante y defensor de los animales, pues incluso ha participado en dos campañas de PETA; trabajó como modelo para Reebok y ha colaborado en recaudación de fondos para la lucha contra el VIH sida.

Heidi Klum ha mostrado preferencia por hombres más jóvenes. (Internet)

Heidi tiene 4 hijos, 3 con el cantante Seal, con quien estuvo casada entre 2003 y 2012, y otro con Flavio Briatore, exdirector de la escudería Renault de la Fórmula 1.

Heidi no es la única famosa a la que la diferencia de edad no le parece un problema. A Shakira (41) le separan 10 años exactos de Gerard Piqué (31). En la canción 'Me enamoré' confesó sus dudas iniciales. Hoy tienen dos hijos. Algo parecido le sucedió a Pilar Rubio (41) con Sergio Ramos (31), sin embargo, la pareja acaba de presentar a su tercer hijo.

Más escandalosos fueron los 24 años de diferencia de edad que separaban a la duquesa de Alba y a Alfonso Diez. La pareja superó los prejuicios y estuvieron juntos hasta el final. Grandes ejemplos para Heidi Klum, a quien el tiempo dirá si le funciona su nueva ilusión.