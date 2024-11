Heidi Klum sorprende en Halloween con un increíble disfraz de E.T.

La supermodelo Heidi Klum reafirmó su título de "reina de Halloween" al deslumbrar en su icónica fiesta en Nueva York, esta vez disfrazada del entrañable extraterrestre E.T., de la película de 1982 dirigida por Steven Spielberg.

Klum, de 50 años, se inspiró en la escena en la que el personaje de Drew Barrymore, Gertie, viste al alienígena con ropa de mujer. Su esposo, Tom Kaulitz, se unió a la temática y también se disfrazó del famoso extraterrestre, completando el conjunto.

Heidi Klum revealed the secrets behind her E.T. costume to ET. 👀 pic.twitter.com/XNBO08hE3n