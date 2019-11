Henry Cavill no pudo ser James Bond por estar gordito

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Bien se sabe que Daniel Craig dejará de hacer el papel de James Bond, al rededor de esta noticia han surgido varias opciones para sustituir a este actor que ha dado vida este iconico personaje durante muchos años.

Parece ser que el actor de Superman fue menospreciado al momento de hacer casting debido a que estaba un poco pasado de peso.

El actor de 36 años recordó cuando hizo la audición para este papel a principios de la década de 2000, mucho antes de convertirse en la superestrella mundial que es ahora.

El actor mencionó lo siguiente: "Probablemente podría haberme preparado mejor. Recuerdo al director, Martin Campbell, diciendo: 'Pareces un poco gordito, Henry'. No sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y me alegro de que Martin me dijese algo, porque respondo bien a la verdad, me ayuda a mejorar".

Después de ser rechazado de esta manera, Henry Cavill siguió esforzandose y y así consiguió interpretar a Superman en 3 películas, protagonizó 'Misión: Imposible: Fallout', uno de los mayores éxitos de 2018, y ahora protagoniza su propia serie de Netflix, por lo que parece que las cosas le fueron bien a pesar de todo.

(Con información de Fotogramas)