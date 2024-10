Henry Cavill se une al reparto oficial del live-action de 'Voltron'

The Hollywood Reporter ha destapado que Henry Cavill se une al reparto oficial del live-action del exitoso anime ‘Voltron’, para el estudio Amazon MGM.

De acuerdo con el medio de entretenimiento, aún se desconoce qué papel interpretará la estrella en este nuevo proyecto cinematográfico. Cavill, de 41 años, se une al actor novato Daniel Quinn-Toye, quien hace unas semanas se sumó al proyecto.

Rawson Marshall Thurber, quien dirigió el filme de acción ‘Red Notice’ para Netflix, tomará las riendas de la película live-action de Voltron, además de compartir crédito como guionista con Ellen Shanman.

La producción estará a cargo de Thurber y David Hoberman de Hobie Films, Todd Lieberman por medio de Hidden Pictures y Bob Koplar con World Events Productions.

Un informante cercano a la producción aseguró que la cinta estará fuertemente basada en la popular serie de anime de los años 80, aunque más detalles sobre la trama se mantienen en secreto por el momento.

‘Voltron: Defender of the Universe’, que inició una de las franquicias de anime japonesas más rentables y exitosas de la historia, se transmitió inicialmente en 1984.

Su historia presenta a un grupo de exploradores espaciales que pilotean robots gigantes que pueden combinarse a su vez en un mega robot conocido como Voltron.

En 2016, la plataforma de streaming Netflix produjo una nueva versión de la serie animada, titulada ‘Voltron: Legendary Defender’, la cual se extendió con 78 episodios a lo largo de ocho temporadas.

Cavill se encuentra muy ocupado con varios proyectos de alto perfil, como el remake de ‘Highlander’, dirigido por Chad Stahelski, y la cinta de acción ‘In The Grey’ de Guy Ritchie.

2024 ha sido un año muy fructífero para Henry Cavill, pues apareció en dos películas de acción y suspenso: ‘Argyle’ de Matthew Vaughan para Apple Original Films,y ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ de Guy Ritchie, para Lionsgate.

A esto, hay que agregarle su épico cameo en ‘Deadpool & Wolverine’.

