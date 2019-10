Agencia

MONTERREY.- La hija de Alicia Villareal, Melanie, sufrió un intento de violación, su propio padre el actor Arturo Carmona, informó durante el estreno de la obra “La vida galante”, del amargo episodio por el que atravesó su hija cuando iba rumbo a su universidad.

“Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiere ni siquiera decir las palabras, pero la jaloneo, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”, relató Carmona.

De acuerdo a Vanguardia, respecto al estado de la joven, producto de su matrimonio con Alicia Villarreal, Arturo afirmó que está bien, “aunque está muy nerviosa, con muchos miedos, temores, pero reiteró que no pasó más, pues “logró salirse, zafarse, está maltratada, está con lesiones en el brazo, yo creo que estuvo forcejeando”.

Por último, Arturo detalló que él y Alicia Villareal acudieron a las instancias correspondientes para abrir una carpeta de investigación contra el agresor.