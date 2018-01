Hija de Madonna luce axila sin depilar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lourdes Leon, la hija de 21 años de Madonna, exhibió públicamente su apoyo a la tendencia de no depilarse las axilas y su famosa madre la apoya.

De acuerdo con información del portal de noticias Uno Tv, “¡We are ready for you, 2018!“, escribió la reina del pop junto a la fotografía que rápidamente se hizo viral y que desató comentarios a favor y en contra.

Además, Madonna compartió varias fotografías de sus hijos en Instagram para mostrar el amor que tiene por ellos. En una de esas fotos acariciaba el rostro de Lourdes.

Lourdes es la hija mayor y su padre es el actor cubano y ex entrenador de celebridades Carlos Leon.