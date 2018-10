Tras discurso de Gloria Trevi; hija de Sergio Andrade responde

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los abusos a los que Sergio Andrade sometió por años a varias jovencitas, se avivaron con el discurso que dio Gloria Trevi en la entrega de premios Latin American Music Awards. Y fue precisamente la hija que el productor tuvo con una de sus víctimas, quien retomó el tema de su padre asegurando que no le guarda rencor ni a él ni a la cantante.

“Castigar siete años a alguien que arruinó la vida de muchas jovencitas durante seis años o más, no creo que sea justo”, dijo Valentina De la Cuesta, hija de Karla De la Cuesta. Señaló también que no tiene interés en mantener contacto con la cantante Gloria Trevi o su hijo Ángel Gabriel.

De acuerdo a Vanguardia, De la Cuesta también respondió a los cuestionamientos sobre el hijo que supuestamente Trevi tuvo con el productor musical, Ángel Gabriel. “Si yo me pongo a ver cuántos hermanos tengo, tengo muchísimos. Si me preguntan si tengo hermanos, yo no tengo, pero si hablo de los que tengo biológicamente, tengo 11, 12, yo no sé”.

La estrella mexicana ha sido muy enérgica al señalar que el tiempo que pasó en prisión no fue como parte de una condena, sino el tiempo que tomó el proceso para demostrar su inocencia, algo que también mencionó en su discurso. “Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. […] Yo no fui su cómplice”.

Después de los años que pasó Gloria Trevi en prisiones de Brasil y México, las autoridades absolvieron y exoneraron a la cantante de todos los cargos el 21 de septiembre de 2004.

La hija de Karla de la Cuesta señaló que nunca ha mantenido contacto con la cantante, pero dijo que no le guarda ningún resentimiento.