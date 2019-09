Hijo de Angelina rompe el silencio sobre la relación con Brad Pitt

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Maddox Jolie-Pitt, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, acaba de empezar la universidad en Corea del Sur. Pese a lo lejos que está de su familia, no se ha salvado de la persecución de la prensa y, estando allá, el joven de 18 años fue abordado por un paparazzo, quien le tomó fotos y lo cuestionó acerca de su padre adoptivo.

De acuerdo a quién, el fotógrafo le preguntó fue si Brad Pitt planeaba visitarlo ahora que estaba en la universidad. La respuesta de Maddox sorprendió a más de uno por su capacidad de evadir el tema central que, por supuesto, es la supuesta mala relación que lleva con el actor desde 2016, cuando habría tenido una pelea con él durante un vuelo.

También te puede interesar: Angelina cede con Brad por conveniencia

“No sé nada de eso, no sé qué está pasando. Lo que tenga que suceder, sucederá”, respondió Maddox en un video obtenido por la revista In Touch Weekly, dejando claro que por el momento está concentrado en su vida universitaria y no tiene tiempo para pensar en nada más.

Según reveló la prensa internacional, la relación de Brad Pitt con su hijo mayor se rompió en 2016 luego de que tuvieron un fuerte enfrentamiento a bordo de un avión privado en el que ambos viajaban y que detonó que Angelina le pidiera el divorcio al actor días después.

"Whatever happens, happens," Maddox said about his relationship with his estranged dad in an 'In Touch' exclusive video interview.https://t.co/d5TyYVSpe8 — In Touch Weekly (@intouchweekly) September 11, 2019

Las versiones apuntan a que el pleito fue tan fuerte que fue investigado por el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Los Ángeles. Una fuente aseguró a E! News que se había tratado de un altercado verbal padre-hijo “que a veces ocurre entre adolescentes y sus padres”.

Más tarde se aclaró que no hubo ninguna agresión física: “No hubo golpes y no hubo un contacto inapropiado. Fue una discusión familiar muy normal”, aseguró otra fuente al noticiero.

Aún así, Maddox se negó ver a Brad Pitt durante meses y se volvió a encontrar con él meses después y en presencia de un terapeuta. Hasta el momento, se desconoce cómo es su relación y si ya limaron las asperezas del pasado.