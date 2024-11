Hijo de Angelina Jolie atrae las miradas por su gran parecido a Brad Pitt

Knox Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, hizo una sorprendente aparición en la alfombra roja durante los Premios de los Gobernadores, celebrados el domingo por la noche.

El joven de 16 años, que acompañó a su madre Angelina Jolie, se robó el protagonismo, destacando por su estilo y la evidente semejanza con sus famosos padres. Para la ocasión, Knox lució un elegante traje blanco y negro combinado con una pajarita negra, posando junto a Jolie, de 49 años.

16-year-old Knox Jolie-Pitt, son of Angelina Jolie and Brad Pitt looked stylish in this classic suit as he joined his mom at the red carpet for the Governor’s Awards in Los Angeles…



This is his first red carpet appearance in 3 years. pic.twitter.com/z8rP29bjuF