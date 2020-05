Hijo de Eugenio Derbez descubre que su padre engañó a su madre

Ciudad de México.- Sin buscarlo, Vadhir Derbez descubrió que su padre Eugenio engañó a su madre Silvana Prince con la actriz Victoria Ruffo, justo cuando el joven tenía apenas cinco meses de nacido.

Así lo dio a conocer el actor y cantante a través de un video en el que tuvo una plática con su madre y en donde entre otras cosas, su mamá habló de la manera en la que conoció a Eugenio.

Silvana relató que conoció al comediante a inicios de los 90 cuando ella era bailarina y Eugenio era "chambelán" durante el certamen Señorita Puebla.