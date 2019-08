'Hijo' de Juan Gabriel no podrá asistir a su homenaje; es indocumentado en EU

Agencia

CHIHUAHUA.- Juan Gabriel tendrá un homenaje en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo el hijo del cantante no podrá formar parte de la celebración porque no cuenta con los documentos para ingresar a México y tiene miedo de no poder ingresar de nuevo a Estados Unidos.

De acuerdo a Vanguardia, se trata de Luis Alberto Aguilera y así lo cuenta el Instagram de la periodista Nelssie Carrillo: "Uno de los supuestos hijos de #juangabriel , #luisalbertoaguilera no estará presente en el homenaje que se realizará al fallecido cantante en Ciudad Juárez , porque según mis fuentes el joven es dreamer. No tiene papeles y si se va no podrá regresar, a Estados Unidos. Esto es lo que dicen. La semana que viene el día 28 de Agosto se inaugura el museo casa victoria, en conmemoración y aniversario luctuoso del ídolo de ciudad Juárez".

Fue en el otoño de 2016, pocos meses después de la muerte del cantante y compositor, cuando gracias a una prueba de ADN se demostró que el joven, nacido en el estado mexicano de Morelos, era fruto del artista mexicano y de una empleada doméstica, según aseguró el mismo Luis Alberto de acuerdo al portal Hola.

El joven vivió en su tierra natal hasta los diez años para luego trasladarse a Nevada (Estados Unidos) donde tiene fijada su residencia. En agosto de 2017 lanzó un vídeo de su tema Incertidumbre, la canción que compuso para presentar su álbum de debut, en el que además de cantar también se estrenó como compositor.

Luis Alberto, de 28 años, se encuentra inmerso en la promoción de su primer sencillo, un tema romántico con ritmos latinos, con mucha influencia mexicana, como no podía ser de otra manera.

Luis Alberto Aguilera se hizo viral cuando publicó en su Instagram una foto junto a su padre. En la foto del chico, quien no fue reconocido en vida por Juan Gabriel, se observa al joven cantante de espaldas, con una guitarra, mientras su padre conversa con él recostado sobre una cama.