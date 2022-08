Hijos de Karla Luna responden a Américo Garza por supuesta infidelidad

Hace unos días, Américo Garza y Karla Panini publicaron un video en donde declararon que Karla Luna le fue infiel en varias ocasiones al empresario y que él nunca vivió un matrimonio feliz a su lado.

Ante esto, los hijos de la fallecida comediante aseguraron que su madre fue siempre una persona que los ayudó y ellos nunca dieron gracias.

En primer lugar agradecieron los mensajes de apoyo que los fans de la exlavandera mandaron, sin embargo destacaron que a pesar de que muchos seguidores piden dejar el tema atrás, para ellos es importante expresar el dolor que sienten, ya que Garza y Panini llevan cinco años hablando mal de Karla Luna sin importar que sus hijas menores salgan dañadas en esta interminable polémica.

“Se han puesto a hablar durante ya casi 5 años de mi mamá de una forma tan despectiva, como si no valiera nada como persona, como si solo hubiese sido un objeto para ellos”, se lee en la declaración de Facebook.

Acusaron que el empresario y la comediante, no respetaron la última voluntad de Luna, que era que las hijas que tuvo con Américo Garza no fueran separadas de su familia y no conforme con eso ahora comienzan a levantar falsos a pesar de que ella fue una persona que les brindó amor incondicional.

“No se respetó su único deseo antes de fallecer que era que no se separaran mis hermanas de nosotros, no se le respetó en nada, y quieren hacerla ver a ella como la mala cuando lo único que les dio fue amor y amistad incondicional, se quitaba el pan de la boca para dárselos a ellos y para que hicieran sus negocios, ni siquiera pudieron disculparse de corazón con ella, solo fueron palabras, porque como ustedes podrán ver, nunca hubo ni habrá arrepentimiento de su parte”, manifestaron los hijos de Karla Luna.

Finalmente, los jóvenes señalaron que el padre de sus hermanas y su ahora esposa solo tratan de limpiar su imagen sin importar que el nombre de su madre sea manchado.