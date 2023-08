Himesh Patel y Aya Cash protagonizaran la serie “The Franchise”

HBO dio luz verde a “The Franchise” un programa que será estelarizado por Himesh Patel y Aya Cash, en la serie pretenden abordar desde la comedia lo que sucede tras escena en una cinta de superhéroes.

Jon Brown (Succession) fue el guionista del piloto y se desempeñará como el showrunner, Sam Mendes reconocido por exitosos filmes como “Skyfall”, Spectre y “1917” será el director.

El show televisivo lanzó su sinopsis anticipando que la historia seguirá “Al equipo de una franquicia no querida, que lucha por su lugar en un universo cinematográfico salvaje.”

Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant y Daniel Brühl (Zemo en el MCU) completan el elenco estelar.

Anticipan que la grabación del piloto se concretó antes de la Huelga de actores a mediados del mes de julio, sin embargo al igual que la mayoría de las producciones de Hollywood no podrán comenzar con su producción hasta que concluyan las huelgas de SAG-AFTRA y WGA.

Himesh Patel actor británico de 32 años ganó reconocimiento tras interpretar a “Jack Malik” en la aclamada comedia “Yesterday” que sigue a un músico desesperado que un día es el único que pude recordar a los Beatles por lo que utiliza sus canciones para volverse famoso.

Aya Cash curiosamente no es ajena a producciones basadas en superhéroes ya que la actriz de 41 años fue parte de la serie “The Boys” donde interpretó a “Klara Risinger / Liberty / Stormfront”, otros de sus créditos destacados incluyen “You're the Worst” y “Scare Me”.

El proyecto no tiene fecha de estreno, sin embargo las expectativas serán altas considerando que abordaran el tema de una posible fatiga de películas de este estilo, además de abordar los problemas que podrían presentarse tras bambalinas, en una producción de este estilo.

