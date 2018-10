Hombre regala flores a Meghan Markle; y así reaccionó Harry...

Agencia

AUSTRALIA.- Están de gira y sucedió algo inesperado, mientras hacían una diligencia y saludaban gente, de pronto el Príncipe Harry se quedó atrás cuando un hombre aprovechó el retraso y se atrevió a entregarle una caja enorme con flores a Meghan.

También te puede interesar: Ariana Grande le dice 'adiós' a sus redes sociales

De acuerdo a Vanguardia, el Duque y la Duquesa de Sussex, realizaban su visita en Australia y se encontraban recorriendo el Zoológico Taronga en Syndey, cuando un hombre se acercó a la Duquesa, el Duque Harry se acercó a los presentes, quienes lo grababan y les dice molesto, pero riendo: "No le puedes dar flores tan grandes a mi esposa. ¿De qué se trata todo esto?", contestó Harry.

Y lo que pudo haber sido un momento bochornoso terminó con risas gracias al buen carácter de Harry, y su mujer, sonrojada por el acto, se limitó a agradecer con un “Gracias por las flores”.

Los presentes solamente soltaron risas por la reacción tan espontánea del esposo de Meghan Markle.

Prince Harry told a guy who gave Meghan Markle a bouquet of flowers “Hey! You can’t give flowers that big to my wife!” I’m CRHING AJSJSJSJ pic.twitter.com/ge4DxZc2te