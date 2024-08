Honran carrera de Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Locarno

Durante el Festival de Cine de Locarno (Locarno Film Festival) en Suiza, el cineasta mexicano y ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, fue honrado con un premio que celebra su trayectoria en el mundo cinematográfico.

El director de filmes como ‘Y tu Mamá También’ y ‘Roma’, quien recientemente había sido captado en la Ciudad de México, viajó hasta Suiza para recibir un galardón y dar una clase magistral.

Tras recibir el galardón, Alfonso Cuarón presentó el filme ‘Jonas’ de Alain Tanner que fue lanzado en 1976, pues es uno de sus cineastas favoritos.

En su clase magistral en el Festival de Cine de Locarno, Alfonso Cuarón reveló que le gustaría hacer películas de terror y que incluso ha estado trabajando en eso pero no le ha salido tan bien.

Alfonso Cuarón says he wants to direct a horror film.



"I’ve been trying to write something like that, but somehow, it doesn’t fully work." pic.twitter.com/eiSCExKpPK