Honran a Macaulay Culkin con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Macaulay Culkin fue honrado ayer con su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, acompañado de sus familiares y amigos más cercanos del mundo del entretenimiento.

Cientos de fans que acudieron al evento lo ovacionaron tan pronto lo vieron llegar al lugar a bordo de una camioneta negra.

Quien se encargó de sacar varias lágrimas durante la entrega, fue ni más ni menos que la actriz Catherine O'Hara, recordada por haber interpretado a la mamá de Macaulay en las películas de ‘Mi pobre angelito’.

Macaulay Culkin aprovechó su discurso para rendir homenaje a su esposa, la actriz Brenda Song, con quien tiene dos hijos.

