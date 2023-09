Huelga de actores obliga a ‘La Roca’ a volver a la WWE

El pasado viernes 15 de septiembre, ‘La Roca’ se presentó en la WWE después de cuatro años de ausencia y la fanaticada explotó ante el regreso de uno de sus más grandes ídolos.

Dwayne Johnson llegó de manera totalmente sorpresiva para encarar a Austin Theory en SmackDown y terminó por apalear al joven gladiador, quien podría tener una rivalidad con la superestrella.

"Finally, @TheRock has come back to Denver!" What a surreal moment 🤯 #SmackDown pic.twitter.com/jFCNT44AQb

Lo relevante del regreso de La Roca es que podría prolongarse por tiempo indeterminado, ya que con la huelga de actores en Estados Unidos, la estrella de películas taquilleras se encuentra sin trabajo y pretende enfocar su tiempo en el deporte que lo proyectó a la fama.

‘La Roca’ es conocido por sus papeles cinematográficos en filmes como Jumanji, La Falla de San Andrés, Hoobs y Shaw y Black Adam.

La huelga de actores suma más de dos meses y no se ve cercano su final, además de que después de que se resuelva, todavía pasará algún tiempo para que se retomen los proyectos.

El actor agradeció el apoyo que recibió en su regreso triunfal, el cual fue visto por 103 millones de personas alrededor del mundo.

Wow thank you so much @WWE universe. It’s always my honor and privilege to come home.

~ people’s champ ✊🏾 https://t.co/ivHFH8Vnwb