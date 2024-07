Hugh Jackman decidió volver como Wolverine tras ver ‘Deadpool’

Los fanáticos de Hugh Jackman y los X-Men derramaron miles de lágrimas en 2017 al descubrir que el actor colgaría de una vez por todas las garras de adamantium del mutante con el filme ‘Logan’.

Esas lágrimas derramadas se convirtieron en sonrisas cuando el año pasado se anunció que la estrella australiana volvería al mundo mutante junto con Ryan Reynolds en ‘Deadpool & Wolverine’.

Con el inminente estreno de la película, que llegará a los cines de México el miércoles 24 de julio, Jackman reconoció su error y se retractó.

Con pulseras de colores, rojas o amarillo, los varios cientos de asistentes a la Cidade das Artes de Barra de Tijuca demostraron a qué personaje apoyaban en esta historia y como regalo, tuvieron el privilegio de disfrutar los primeros 30 minutos de la cinta.

