Hunden a Eleazar Gómez: otra exnovia lo denunciará por maltrato

Eleazar Gómez se encuentra en prisión y ahí se quedará varios meses en lo que se investiga su proceso por agredir a Stephanie Valenzuela. Sin embargo, parece que el caso se complica para el ex novio de Danna Paola.

Otra de las exnovias del actor, Jeanette Karam, planea denunciarlo por agresiones que sufrió a manos de Gómez.

El programa de 'Venga la Alegría', la también modelo se sinceró y admitió ante Flor Rubio que Eleazar le “causó heridas profundas”.

“Anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo porque es algo que me ha dolido mucho, me lastimó en maneras que no se los puedo ni explicar y me causó heridas muy profundas.