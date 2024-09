Ian McKellen podría volver como Gandalf en futuras entregas de LOTR

El reciente anuncio de Warner Bros. sobre la producción de nuevas películas ambientadas en el universo de ‘El Señor de los Anillos’ ha despertado la curiosidad de los fanáticos, quienes ya especulan sobre qué personajes podrían regresar a la pantalla grande.

Uno de los nombres que más destaca es el del mago Gandalf, un personaje icónico interpretado por Sir Ian McKellen en las adaptaciones cinematográficas.

Todo apunta a que McKellen podría volver a la Tierra Media, siempre y cuando el estudio acelere la producción de estas nuevas entregas.

Ian McKellen is open to returning as Gandalf in the new #LordOfTheRings movies. “Gandalf will be involved and they hope that I’ll be playing him,” McKellen said. “When? I don’t know. What the script is? It’s not written yet. So they better be quick!” https://t.co/1d2WqodepK

En una entrevista con The Big Issue, McKellen dijo que Gandalf sí aparecerá en al menos una de las próximas películas que prepara Warner Bros., pero es incierto si todas lo requerirán para el papel.

Estas declaraciones se suman a las que el actor dio el año pasado, asegurando que no tenía planes de retirarse de la actuación, pese a sus 85.

Ni siquiera sus recientes problemas de salud lo detienen. A principios de 2024, McKellen se llevó un susto cuando se cayó en un escenario teatral de Londres y se vio obligado a abandonar el resto de las funciones.

