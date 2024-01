Ian Ziering, actor de 'Beverly Hills 90210' fue golpeado por pandilla

Ziering, famoso por su papel en la serie noventera Beverly Hills 90210, fue atacado a golpes por una pandilla de motociclistas durante la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles.

De acuerdo con reportes de TMZ, el famoso fue emboscado por una pandilla mientras él conducía su auto, debido a la presencia de los motociclistas, Ziering decidió bajar del vehículo, lo que habría desatado una pelea en medio del tráfico.

👀 #UPDATE -- Law enforcement sources tell TMZ they're aware of the incident and speaking with the parties involved. No word yet on if there will be any arrests. pic.twitter.com/h0u18KZbeB