Revelan ‘complot’ para falsificar regreso de Juan Gabriel

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquín Muñoz desató la polémica cuando aseguró ante los medios de comunicación que Juan Gabriel está vivo y reaparecerá el próximo 15 de diciembre.

De acuerdo con información de Univisión, a nueve días del supuesto regreso del 'Divo de Juárez', según anunció el ex mánager, uno de los imitadores oficiales de Alberto Aguilera confesó que para él eso es una mentira.

Eduardo Jahuey aseguró en el programa mexicano de radio 'Todo para la mujer', que le ofrecieron dinero para hacerse pasar por Juan Gabriel y mentirle al público.

También te puede interesar: ¿Está vivo? Abogado del hijo de Juan Gabriel rompe el silencio

"Fue mi ex mánager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente. Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar (por Juan Gabriel), ahorita que está tan en boga”.

El que fuera mánager de Eduardo Jahuey recibió la oferta para esta farsa: "Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable (de que Juan Gabriel está vivo)", informó People en Español.

El imitador del 'Divo de Juárez' asegura que no aceptó porque su ética profesional se lo impide, pero principalmente porque está muy agradecido con Juan Gabriel.

"No me presto a ese tipo de cosas. Llevo 24 años (trabajando profesionalmente), vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición (autorización de que lo imitara) hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso", dijo a 'Todo para la mujer'.

El artista publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook Eduardo.JahueyCampos.37: "y ya alguien se prestó a esta farsa, qué pena que le falten al respeto así a nuestro querido Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel). ¿Quién sería el malagradecido? De él come y le muerde la mano faltando a su memoria...".