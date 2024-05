Impactante video de 2016: Sean 'Diddy' Combs captado golpeando a la cantante Cassie

Un video de seguridad, transmitido recientemente por CNN, parece capturar a Sean "Diddy" Combs en un acto de agresión física contra la cantante Cassie en un hotel de Los Ángeles en 2016.

Las imágenes, difundidas el viernes, muestran a Combs, vestido únicamente con una toalla blanca, mientras golpea y patea a Cassie, quien en ese momento era su protegida y pareja.

En el video, también se observa al magnate de la música empujando y arrastrando a la cantante, además de lanzar un jarrón en su dirección.

El video, fechado el 5 de marzo de 2016, se parece mucho a la descripción de un incidente en el ahora cerrado Hotel InterContinental en Los Ángeles descrito en una demanda presentada en noviembre por Cassie, cuyo nombre legal es Cassandra Ventura, que alega años de abuso sexual y otros actos de violencia por parte de Combs.

[Trigger Warning] Regardless of any narrative; he DID that. Diddy dragged + kicked her, threw a vase at her, and took her against her will, then hid the evidence.



Sean Puffy Diddy Brother Love Combs is a monster in every definition of the word.

