Cynthia Klitbo llama "despreciable" a Vanessa Guzmán

México.- Cynthia Klitbo rompió el silencio y decidió contar cómo es trabajar con Vanessa Guzmán, aseguró que es un ser despreciable y que jamás había trabajado con una persona con "tan poco talento para tanta soberbia".

Las polémicas declaraciones las dio a través de un video que circula en redes y que había sido publicado originalmente por el canal de YouTube de Tlnovelas, canal exclusivamente de telenovelas de Televisa.



En los últimos minutos de la transmisión, que duró casi tres horas, en la que ella responde a fanáticos por internet, alguien le pregunta cómo fue trabajar con Adela Noriega, a lo que responde que "muy bien, porque no hace muchos panchos", pero entonces se le puede ver a la actriz molesta al comenzar a referirse a Vanessa Guzmán.

"Solo hay una persona de la cual no entiendo cómo es que está trabajando otra vez, que estuvo conmigo, Vanessa Guzmán. Es el ser más despreciable con el que he trabajado, nunca he visto a una persona así. No podíamos, bueno a mí me valía, pero la misma producción no podía dirigirle la palabra. Había hecho tres trabajos y se sentía estrella, entonces un día quiso tratarme mal, y se le salió el chirrión por el palito, como dicen en México (sic)", afirmó.

En dicho material la ex reina de belleza, de 42 años, también agregó que el talento de Guzmán es tan poco muy poco para la soberbia que tiene.

"No tengo empacho en decirlo, porque es una mala persona y además muy poco talento para tanta soberbia", comentó.

En el video, la actriz también recordó que durante las grabaciones de la telenovela "Atrévete a Soñar" (2009), donde Danna Paola era la protagonista, ni se le acercaba a Guzmán.