Cazadora 'presume' que mató a jirafa negra y causa polémica

Estados Unidos.- Las imágenes de una cazadora estadounidense en las que se muestra orgullosamente junto a una una jirafa negra muerta, en Sudáfrica, han encendido una ola de indignación en redes sociales.

"Blanca estadounidense salvaje, que es en parte una neanderthal, viene a África y dispara a una muy rara jirafa negra", dice un tuit publicado por Africa Digest, según el portal Univisión.

Las imágenes controvertidas, que fueron publicadas hace un año por esta mujer de Kentucky a quien el medio identifica como Tess Thompson Talley, la muestran de pie junto al animal con este comentario: "¡Mis oraciones por una cacería soñada se hicieron realidad hoy! Vi a este ejemplar raro de jirafa negra y lo acosé durante bastante tiempo. Sabía que era único. Tenía más de 18 años de edad, 4 mil libras y fue bendecido por dar 2 mil libras de carne”.

La caza de trofeos es una práctica legal en varios países africanos, entre ellos Sudáfrica, Namibia, Zambia y Zimbabue.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz