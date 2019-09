Inés Gómez Mont defiende a Galilea Montijo de críticas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont compartió en Instagram fotos con su comadre Galilea Montijo, a quien le tiene un profundo cariño; sin embargo en su última publicación junto a la conductora de Hoy, los haters hicieron de las suyas, por lo que ella muy ofendida, salió en defensa de su amiga.

En la publicación aparecen las dos vestidas de negro y con los labios rojos, atuendo que usaron para grabar un programa especial Fiesta Mexicana que Televisa transmitirá el 15 de septiembre para conmemorar la Independencia de México.

La actriz de Guadalajara fue duramente criticada por su apariencia. Sin embargo en esta ocasión Inés no se quedó callada y respondió a los comentarios negativos.

“No es por ofender a Galilea pero si se ve muy rara de la cara. Te ves mucho mejor tu Inés”, “No es ofensa, pero con la clase e humildad se nace Inés Gómez Mont y la mona aunque se vista de seda más mona queda o sea, Galilea Montijo” y “Esa Gali parece travesti, tú sí te ves bien, cuídate de la gente que te rodea”, fueron solo algunos de los comentarios.

Esta vez, Inés Gómez Mont no se quedó callada y recurrió a sus historias de Instagram para lanzar un mensaje. "Ya basta de la violencia de género y ya basta también el ataque entre mujeres".

“Qué tristeza ver tanto veneno en una foto. ¡Son las primeras en levantar la voz y exigir respeto al género y son las primeras que predican con lo contrario! Mujeres, es hora de cambiar pero desde cada una. Piden a gritos no más violencia a las mujeres y ustedes son las primeras en agredir y violentar”.

Inés dejó claro que que las personas piensan que por ser figuras públicas pueden ofender sin pensar que no les duele, así que pidió a sus seguidores a estar conscientes de que nada les da derecho de ofender a las figuras públicas.

Agradecida con el gesto, Galilea respondió: “Comadre te amo ¡Que no te hagan enojar! Y a las que se enojan que por mi ceja, que mi pelo, que el peinado, que el vestuario, que el peso, que la vida etc... Les mando besos y sean felices chicas, tenemos que ser más productivas y ayudarle a este planeta que ya no necesita más violencia de la que existe y más comadres como la mía en la vida chingao”.