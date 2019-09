El inesperado lugar donde acabó toda la ropa de Jackie Kennedy

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Jacqueline Kennedy Onassis fue una de las primeras damas más famosas de Estados Unidos más recordadas del mundo. No solo destacó por su carisma y su amor al arte y el estilo único que la caracterizó, sino también, por su trágica historia.

La esposa de John F. Kennedy vivió trágicos momentos cuando su esposo fue asesinado y su vida cambió completamente, pero algo que siempre mantuvo pese a todo, fue su impecable forma de vestir.

De acuerdo a Quién, el guardarropa de Kennedy Onassis incluía piezas de los diseñadores más prestigiosos del mundo, quienes creaban modelos confeccionados especialmente para ella. Sin embargo, después de su muerte, en 1994, se desconocía el destino de esas piezas que la convirtieron en todo un ícono de moda.

Ahora fue revelado el verdadero paradero de las prendas que utilizó la ex primera dama. En el libro America’s Reluctant Prince: The Life of John F. Kennedy Jr, de Steve M. Gillon, el autor contó que Valentino Garavani, uno de los diseñadores favoritos de Jackie quería recuperar las prendas.

Gillon aseguró que cuando John F. Kennedy Jr. estaba buscando anunciantes para su revista George, Garavani, quien en su momento creó más de una centena de diseños exclusivos para su mamá, le expresó que estaba interesado en obtener o comprar los diseños que había confeccionado para ella.

Fue entonces, según se cuenta en la publicación, que el joven, quien falleció en un accidente aéreo en 1999, le confesó que había donado la ropa de su mamá a un convento ubicado en Rhode Island.

“No podíamos imaginarnos tener que ver a personas caminando por las calles de Nueva York usando su ropa entonces por eso la doné”, le dijo John a Valentino. “Se la dimos a un convento en Rhode Island. Solo imagínate a esas monjas cuando todo el mundo se va y se apagan las luces, ponen música y bailan con su ropa”, bromeó.