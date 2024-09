‘Infinite Icon’ de París Hilton llega para salvar la música pop

Hace casi dos décadas, en 2006, Paris Hilton lanzó su álbum debut, ‘Paris’, en pleno auge de su popularidad.

Este álbum de música pop ofrecía una banda sonora perfecta para su estilo de vida alegre y lujoso, destacando especialmente la pegajosa canción con toques de reggae ‘Stars Are Blind’.

Tras varios años de espera, este 2024, decidió lanzar su segundo disco titulado ‘Infinite Icon’, que refleja su pasión de larga data por la música dance y la cultura de clubes, aunque con un toque distinto que refleja su madurez.

La música siempre ha sido una gran pasión para mí”, declaró la empresaria a The Associated Press a través de Zoom. “Alguien tenía que venir a salvar la música pop. Así que estoy aquí".

18 Years After Her Debut Album, @ParisHilton Releases Its Followup: ‘I’m the Original Brat’ https://t.co/GEJlvtqkD1