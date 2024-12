Inquieta Elton John al revelar a sus fans que perdió la vista

El fin de semana, se llevó a cabo el musical de ‘El diablo viste a la moda’ (The Devil Wears Prada: The Musical) donde se contó con la presencia de grandes estrellas, entre ellas, Elton John.

Por desgracia, el aclamado cantante causó inquietud durante el estreno del espectáculo al revelar a sus seguidores que había perdido la vista, por lo que no pudo ver la puesta en escena, solo escucharla.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night. Read more here ⤵️ https://t.co/wKDVWWYrDd pic.twitter.com/3P1ToRd46T

En todo momento el compositor británico estuvo acompañado por su esposo David Furnish, quien lo ayudó a bajar del escenario y, por supuesto, Elton John reconoció que ha sido su apoyo tras sus problemas de salud.

Aunque hace una semana reveló que perdió la visión de su ojo derecho, el intérprete de ‘Rocket Man’ se sinceró en una entrevista con Radio Times al decir que le gustaría ver a sus hijos de 18 y 20 años casarse, pero que cree que no tendrá la oportunidad debido a sus problemas de salud.

Elton John was not “able to see the performance” of his new West End musical “The Devil Wears Prada” at its charity gala on Sunday.



"I have lost my eyesight. So it’s hard for me to see it," he said. "But I love to hear it and boy it sounded good tonight." https://t.co/jcdFz1P0Ot