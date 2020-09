Inspirada por Celia Lora, ‘La Wanders Lover’ abre sitio web para adultos

Ciudad de México.- Carmen Yered Licona, mejor conocida en el medio artístico como "La Wanders Lover", confesó que tuvo que recurrir a Celia Lora para hacer su propio sitio web para adultos.

"Surgió de ver a mi amiga Celia Lora, de ver a otras amigas y compañeras, yo me basé mucho en preguntarle a Celia, por lo mismo que hay que sobrevivir a la pandemia, pues sí, me aventé a hacer mi página web para adultos", contó.

Según detalló, en un principio sí se sintió mal e incluso llegó a dudar, no tanto por sí misma, sino por la posición en la que quedarían sus hijas, pero mencionó que las educó bien.