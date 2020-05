Adele reaparece en Instagram y muestra su impactante figura

Cancún.- La cantante británica Adele reapareció en las redes sociales para agradecer por su cumpleaños, con una fotografía que ha causado gran impacto debido a su delgada figura.

A un mes de que se informara la consumación de su divorcio, la intérprete de “Rolling in the Deep” compartió con sus fans un mensaje de agradecimiento por su cumpleaños número 32, celebrado el 5 de mayo, y también hacia el personal médico que atiende a pacientes de COVID-19.

Con un vestido corto, negro, parada en un jardín y en medio de una estructura metálica circular decorada con flores, Adele mostró que su figura es muy diferente a la que tenía hace tres años.

“Gracias por el amor en mi cumpleaños. Espero que estén seguros y sanos durante este periodo loco. Me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores esenciales y que están en primera línea por mantenernos a salvo mientras arriesgan sus vidas. Son realmente nuestros ángeles”, escribió Adele.

Esta es la primera publicación que hace durante 2020; la última imagen que compartió en Instagram está fechada el 23 de diciembre pasado y en ella posa junto a un “Grinch”.

Desde su divorcio, la intérprete de "Hello" se ha centrado en sí misma, pues hace ejercicio y dieta lo cual le ha hecho bajar unos 70 kilos. Ahora prepara su nuevo trabajo discográfico, vive entre Los Ángeles y Nueva York y se rodea de grandes personalidades de Hollywood.

"Los 30 me trataron muy duro y me han puesto a prueba, pero lo he superado", declaró el año pasado.

Mantuvo en secreto los detalles de su divorcio

Hace un mes, la estrella británica, de 31 años, logró que un tribunal de Los Ángeles estipule que los detalles económicos del acuerdo de separación alcanzado con su exesposo, Simon Konecki, permanezcan en secreto.

Aun así, se han filtrado algunas de las decisiones adoptadas, y la más relevante es que ambos compartirán el cuidado de su hijo, Angelo, de 7 años. También podrían repartirse un patrimonio estimado en, al menos, 171 millones de euros (4 mil 537 millones de pesos, según la fortuna que se le atribuye a ella).

Fue el cantante Ed Sheeran, amigo en común, quien presentó a Adele Adkins y Konecki en 2011. Entonces ella vivía su gran explosión profesional gracias al lanzamiento de su segundo álbum, 21, que se convirtió en un enorme éxito internacional.

Una de sus escasas apariciones juntos fue en 2012, durante la entrega del Grammy, donde ella ganó seis estatuillas. Sin embargo, ni en esa ni en ninguna otra ocasión posaron ante los medios.

Tuvieron a Angelo en octubre de 2012 y se casaron en 2016, algo que Adele reveló durante un concierto que dio en Australia.

Según expertos abogados de pareja consultados por The Times, la pareja no firmó un acuerdo prematrimonial para dividir sus bienes. Y, según esas mismas fuentes, se calcula que la fortuna de la artista supera los 171 millones de euros, misma que, en teoría, ha debido ser dividida al 50 por ciento. Sin embargo, la cifra también podría depender de si se ha tenido en cuenta el tiempo que han vivido juntos antes de casarse y de si el juez ha estimado que el talento de la cantante es su principal activo y ha considerado que la mitad del patrimonio es excesivo.

Varios medios británicos señalaron que Adele compró una propiedad en Los Ángeles hace un año por más de 10 millones de euros, situada muy cerca de la residencia de su exmarido. La cantante, además, posee una propiedad de 40 millones en Kensington y otra casa en Brighton.

Luego de su separación, el año pasado Adele comenzó a salir con Skepta, rapero cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, de 37 años, pero parece que su relación también terminó, según él ha insinuado en una de sus últimas canciones.

(Con información de Agencia Reforma)