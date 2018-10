Ex integrante de Destiny's Child hace extraña revelación

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Michelle Williams, quien fuera integrante del trío Destiny's Child junto a Kelly Rowland y Beyoncé, lleva varios meses de plena actualidad tras confesar abiertamente que había decidido buscar ayuda profesional para lidiar con la depresión y otros problemas de corte emocional que llevaba arrastrando desde hacía años.

También te puede interesar: ¡Wow! Hilary Duff presenta a su segundo bebé

Afortunadamente para la estrella de la música, quien en los últimos diez años se ha destacado por su participación en varios musicales de Broadway, la terapia y los tratamientos que ha venido siguiendo, así como su decisión de hacer públicos tales contratiempos, han contribuido notablemente a su mejoría, la cual le ha contagiado el optimismo para plantearse incluso la posibilidad de ser madre en un futuro.

Uno de los factores que podrían jugar un papel clave a la hora de animarla a debutar en la maternidad, reside en la sólida relación sentimental que le une a su prometido Chad Johnson, quien no se ha separado en ningún momento de ella a pesar de que la propia Michelle revelaba la semana pasada que intentó romper su compromiso para ahorrarle el tener que aguantar a una "esposa depresiva". Otro de ellos, como acaba de confesar ahora en su última entrevista, lo conforma el curioso "pacto" que en su momento firmó con sus antiguas compañeras de banda.

"Las chicas y yo hicimos un pacto con el que nos comprometíamos a quedarnos embarazadas al mismo tiempo, así que la noche en que intentemos concebir, las llamaré para decirles que ya es hora de cumplir con lo prometido, que las tres nos tenemos que poner a ello", explicó entusiasmada en conversación con la revista People, el mismo medio en el que hace unos días se congratulaba de haber encontrado a un compañero de vida tan generoso como Chad.

"Sinceramente, lo habría entendido si hubiera decidido marcharse y empezar de nuevo, pero no lo hizo y me siento muy agradecida por ello. Estoy muy emocionada ante la idea de vivir el resto de mi vida con él, por lo que casarme como tal no es tan importante. Creo que he encontrado a la persona ideal para emprender este camino", aseguraba la artista de 38 años.

Con información del portal de noticias Quién.