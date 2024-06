Intensa-Mente 2 rompe récord en su primer fin de semana

"Intensa-Mente 2" (Inside Out 2) ha hecho historia en su primer fin de semana al recaudar aproximadamente 295 millones de dólares a nivel mundial.

La esperada secuela, que sigue las emociones de una adolescente, se ha convertido en el mejor estreno de 2024 hasta la fecha y en el segundo mejor debut de una cinta animada en cines, según la agencia AP.

Este éxito es especialmente significativo para Pixar, ya que sus lanzamientos recientes habían tenido resultados decepcionantes en taquilla.

"Elementos" del año pasado no alcanzó las expectativas, y otras producciones como "Luca" y "Red" (Turning Red) se estrenaron directamente en streaming.

Sin embargo, "Intensa-Mente 2" ha superado con creces las expectativas del estudio. Aunque esperaban recaudar 90 millones de dólares en Estados Unidos, la película logró alcanzar los 155 millones, estableciendo un nuevo estándar para Pixar.

Hasta ayer, "Intensa-Mente 2" se posicionaba como la quinta película con mejor recaudación global del año, según Box Office Mojo.

En Estados Unidos, su estreno solo fue superado por "Los Increíbles 2", que en 2018 recaudó 182.7 millones de dólares. Este logro es aún más impresionante considerando que desde el estreno de "Barbie" el año pasado, ninguna película había superado los 100 millones de dólares en su primer fin de semana en el mercado estadounidense.

