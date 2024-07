Irina Baeva niega infidelidad a Gabriel Soto

Irina Baeva sale al paso de las críticas tras el anuncio de su separación con el actor Gabriel Soto: niega que hubiera una infidelidad e incluso revela que el comunicado en el que se anunció la ruptura, se publicó sin su consentimiento.

Gabriel Soto anunció públicamente la ruptura con Irina Baeva, su pareja durante cinco años. En un comunicado conjunto se informó sobre la separación, aunque no todos los detalles fueron compartidos de inmediato.

Días después, el 20 de julio, Soto amplió la información en las afueras del Teatro Centenario Coyoacán, revelando que la relación había enfrentado problemas significativos y que intentaron resolverlos mediante terapia de pareja.

Al ser cuestionado sobre una posible infidelidad por parte de Irina, Gabriel comentó que no podía hablar por las acciones de otras personas, dejando abierta la posibilidad de una traición.

Por su parte, Irina Baeva aseguró en entrevista para la revista “Hola!”, que la noticia de la ruptura la tomó por sorpresa.