Irina Baeva responde a Niurka: críticas son bienvenidas… si son constructivas

Irina Baeva responde a las críticas a su papel protagónico en “Aventurera”, en especial a las de Niurka Marcos, quien también ha interpretado a Elena Tejero en producciones anteriores; y quien no dudó en señalar lo que considera errores en la interpretación de la actriz de origen ruso.

Baeva, en respuesta a estas críticas, se mostró abierta y reflexiva en una entrevista con Imagen TV: