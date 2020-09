Irina Baeva revive infidelidad de Gabriel Soto

Ciudad de México.- El romance de Irina Baeva y Gabriel Soto ha estado envuelto en polémica desde el inicio, cuando se destapó la separación entre el actor y su exesposa Geraldine Bazán, con quien tuvo una relación de 10 años. Luego del escándalo que generaron los señalamientos de una infidelidad de Soto, la tormenta pasó, ahora Irina y Gabriel están juntos y presumen su amor a donde quiera que van.

Irina, que se encuentra en Nueva York, recordó a su amado Gabriel ahora que está sola en esta ciudad estadounidense, y compartió en sus estados de Instagram una serie de fotografías de cuando estuvo ahí con el actor; el detalle que muchos cibernautas no dejaron escapar, fue que dicho viaje lo hicieron en octubre de 2018, a unos cuantos días de que concluyera el divorcio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Por esos días, Soto fue captado en Beverly Hills con una rubia mujer a la que no se le pudo ver el rostro, sin embargo, en su cuenta de Instagram, la rusa compartió una fotografía en la que se muestra de compras, por lo que muchos asociaron que se encontraban juntos.En ese entonces, la pareja no había confirmado la relación, lo hicieron hasta enero del 2019, mes en el que compartieron su primera fotografía juntos en redes sociales.

En octubre del 2018, Soto habló acerca de las motivaciones para separarse de Geraldine y expresó: