Irma Serrano, La Tigresa, desmiente su muerte en Twitter

Cancún.- Durante las primeras horas de este lunes en Twitter varias personas compartieron la noticia de que la actriz Irma Serrano había fallecido a la edad de 87 años, información que ha sido desmentida por la propia diva.

“No crean en nada. Aquí sigo y aquí estaré si Dios quiere”, publicó la también empresaria en su cuenta de Twitter.

Paralelamente, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que el rumor del deceso de La Tigresa era falso y que ella se encuentra en Comitán, Chiapas, de donde es originaria, en compañía de su familia.

Irma Cielo Consuelo Serrano Castro y Domínguez nació el 9 de diciembre de 1933. Desde corta edad sintió atracción por los escenarios. Debutó como la detective Isabel en “Santo contra los zombies”, en 1962.

Su romance con un presidente de México

En la década de los 60 y los 70 destacó por la exuberancia de un cuerpo, lo cual provocó que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz se enamorara de ella.

“Ahora mi vida es demasiado aburrida. Necesito a un nuevo político para darle un poquito de sal. Estoy esperando a ver qué dice el destino, pues yo no busco nada, las cosas me llegan. ¿Qué me hace falta en la vida?”, declaró La Tigresa, hace unos meses, según recoge el periódico Excélsior.

Cabe destacar que en este filme Irma Serrano se mostró como una actriz recatada que de hecho utilizaba largos trajes sastres y blusas de cuello alto.

Participó en el filme Tiburoneros, proyecto que se hizo acreedor en 1964 a la Diosa de Plata por Mejor Película.

También trabajó en cintas como Gabino Barrera (1965), Los gavilanes negros (1966), Los amores de Juan Charrasqueado (1968), La martina (1972), Santo y el águila real (1973) y La Tigresa (1973). Otros títulos en los que se le ubicó a la chiapaneca fue El monasterio de los buitres (1973), Lola la trailera (1983) y Naná (1985), basada en la novela de Emilio Zolá, que luego adaptó al teatro a fines de la década de los 80.

Su trabajo más reciente como actriz fue en pantalla chica en la telenovela La madrastra, donde compartió créditos con Victoria Ruffo, César Évora y Ana Martin.

También ha participado en la política

En 1998 fue diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el estado de Chiapas. Luego se convirtió en senadora independiente.

En el año 2000, contendió en el entonces Distrito Federal para jefa delegacional en Cuauhtémoc, en la LVI Legislatura.

(Con información de Excélsior)