¿Iron Man regresa? Robert Downey Jr. considera retomar su icónico papel

Parece que aún hay esperanza de ver a Robert Downey Jr. de vuelta como Iron Man.

El carismático actor ha expresado su disposición a retomar el icónico papel de Tony Stark en futuros proyectos, lo que ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de la saga.

Aunque anteriormente Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, había descartado esta posibilidad, la declaración de Downey Jr. ha avivado las expectativas de los fans y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades en el universo cinematográfico de Marvel.

"Felizmente (lo interpretaría de nuevo). Es una parte demasiado integral de mi ADN. Ese papel me eligió a mí", aseguró el reciente ganador del Óscar en una entrevista exclusiva para la revista Esquire.

En el pasado, Feige ha reiterado que no planea regresar al Iron Man de Robert Downey Jr. al MCU debido a que su ciclo en la franquicia llegó a un final épico y memorable en Avengers: Endgame, por lo que retomar al personaje podría dañar su legado.

