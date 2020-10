México: Isabel Madow recibe "bullyng" por su pasado

MÉXICO.- Los años le han dado mucha madurez a la modelo y actriz Isabel Madow, quien confesó que hasta la fecha le siguen haciendo bullying por haber sido la sexy "secretaria" de "Brozo", así como por su romance durante su estancia en el reality "Big Brother".

"No es como que diga: 'me enorgullezco de lo que hice', no, definitivamente si me metieras ahorita a 'Big Brother', no me besaría con nadie ni me pondría una tanga, pero estaba chava, eché relajo, se te olvidan las cámaras, ahora resulta que nadie se besa con nadie", dijo Madow al programa "SNSerio".