Ándele, parcero que todo bien: J Balvin acepta las disculpas de Nodal

Luego de que Christian Nodal le pidiera disculpas públicas y por mensaje a J Balvin, este último se pronunció al respecto aceptándolas sin ninguna objeción, también reconoció que el acto fue sinónimo de caballerosidad.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de género urbano informó a sus seguidores que entre él y el intérprete de “Girasol” no hay rencores y que ya todo está bien.

Asimismo, insistió que lo hecho anteriormente fue sin intención de perjudicar la imagen del cantante, pero ahora que Nodal había pedido disculpas el colombiano decidió pedirle perdón para que la polémica quedara atrás.

“El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago, un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada, no mintió en esa conversación” expresó Balvin.

Cabe mencionar que el reguetonero ya borró de su feed las publicaciones donde se burlaba de Nodal, como la foto de su nuevo look y el video donde se burlaba por los tatuajes que se hizo cuando mantenía una relación sentimental con Belinda.

“Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, dijo el colombiano.

Finalmente, J Balvin declaró que esto es un ejemplo para no ir dejando un mal ejemplo y que las redes hay que utilizarlas con responsabilidad debido a que son personas influyentes.

“Aquí estamos en buena vibra, paz. Yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy dueño de la verdad ni nunca lo seré. Ándale, parcero que todo bien, par de ejemplo para no ir regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad. Nos sigue mucha gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”.