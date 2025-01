J-Hope de BTS confirma conciertos en México: fechas y detalles

Tras semanas de especulaciones, J-Hope, integrante de BTS, confirmó dos conciertos en México como parte de su primera gira en solitario, Hope On The Stage. Los fans mexicanos podrán disfrutar del talento del rapero los próximos 22 y 23 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de BTS y la plataforma Weverse, generando gran emoción entre el Army mexicano. Aunque aún no se han revelado las fechas de venta de boletos, se espera que la información sea publicada en los próximos días.

El tour Hope On The Stage comenzará en Seúl, Corea del Sur, con espectáculos que contarán con transmisiones en vivo, soundcheck y un meet and greet. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si estos paquetes VIP estarán disponibles para los conciertos en México.

Fechas de la gira de J-Hope

J-Hope no visitaba el país desde su participación en el evento KCON 2017 en la Arena Ciudad de México, lo que hace de este anuncio un momento muy especial para sus seguidores.

Es importante mencionar que las fechas programadas en Estados Unidos antes de su llegada a México podrían sufrir cambios debido a los incendios forestales en California. Por esta razón, se recomienda a los fans mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

La gira promete ser un éxito, consolidando a J-Hope como un artista global que brilla tanto en BTS como en su carrera en solitario.

Para quienes no puedan asistir a los conciertos, el rapero ofrecerá transmisiones en vivo de sus shows en Corea del Sur, permitiendo a los fans de todo el mundo formar parte de esta experiencia.

