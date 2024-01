Jack Black formará parte del elenco en el live action de 'Minecraft'

El actor de comedia Jack Black unirá fuerzas con Jason Momoa para llevar a la realidad un proyecto fílmico basado en el popular videojuego de 'Minecraft', confirmaron este martes, medios como Variety y Deadline.

Jack Black acaba de ser fichado para otro proyecto que tiene que ver con videojuegos: la cinta de acción real de Minecraft, después del inminente éxito de Super Mario Bros. La Película, donde Jack Black prestó su voz al villano Bowser.

De acuerdo con los reportes, la producción contará con Jack Black, como Steve, y Jason Momoa como el protagonista, quienes han mantenido en secreto los detalles de sus personajes.

Momoa también fungirá como productor, al conseguir una asociación con su casa productora On the Roam, además de contar con la participación del desarrollador Microsoft, bajo el respaldo de Warner Bros. y Legendary.

Variety informó que la producción arrancará en Nueva Zelanda, con Emma Myers, Danielle Brooks y Sebastian Eugene Hansen completando el elenco principal.

La cinta live action será dirigida por Jared Hess, quien trabajó en el pasado con Black, durante las filmaciones de la comedia Nacho Libre. El proyecto está agendado para llegar a las pantallas el 4 de abril de 2015.

El actor de Escuela de Rock confirmó su participación en la cinta, al postear una fotografía donde posa como si estuviera leyendo un libro de Minecraft para principiantes. "Un actor prepararándose", escribió en la descripción.

Minecraft se ha consolidado como el videojuego más vendido de la historia, al registrar 300 millones de copias vendidas y casi 140 millones de jugadores activos mensuales, informó Deadline.

Información de Agencia Reforma.