Hijo de Jada Pinkett Smith quería emanciparse a los 15 años

ESTADOS UNIDOS.- Ahora que Jada Pinkett Smith tiene su propio programa de Facebook, Red Table Talks, ha estado compartiendo todo tipo de 'tesoros familiares' Pinkett-Smith.

De acuerdo con vanguardia.com, una de esas revelaciones, fue que estaba devastada cuando Jaden Smith pidió su emancipación a los 15 años. Pero Harry decidió que podría vivir bajo la yema de la opresión de los padres un poco más.

Ya ves, cuando era sólo un pequeño proto-humanoide, Jaden quería emanciparse de sus padres autoritarios.

Así, como cuando su hijo les reveló de su cambio de sexo, Will y Jada le dijeron "no hijo, si quieres una cirugía de torso inverso, vas a tener que buscar un médico para que lo hagas tú mismo y pagarlo con tu propio subsidio electivo de cirugía". Padres, ellos simplemente no entienden!

Según People, en el episodio más reciente de The Pinkett-Smiths: They're Just Like Us, Jaden y Jada hablaron sobre ese fatídico día cuando Harry bajó las escaleras para desayunar con "#basta" cincelado en su pecho por el famoso escultor minimalista Carl. Andre, que Jaden sigue reteniendo.

A los 15 años, Jaden, y recuerdo este día específicamente, es probablemente uno de los momentos más desgarradores de mi vida, comentó. "Llegaste al punto en que me dijiste directamente, dijiste: 'Mamá, tengo que irme de aquí para vivir mi vida'.

Ella agregó: "Recuerdo que pensé para mí misma, tan devastada como estaba, que estaba como, 'Tiene razón'. Ha llegado el momento. Tiene 15 años. Es hora de que salga de la casa".

En última instancia, Harry decidió que podría vivir bajo la yema de la opresión de los padres un poco más y nunca pasó por la emancipación.

Ahora que tiene 19 años y lleva en su cabeza rastas en su cabello, probablemente simpatiza con Will y Jada de una manera que nunca antes lo hizo.