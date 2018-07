Actores mexicanos marchan por los derechos de los migrantes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los actores mexicanos Eugenio Derbez y Jaime Camil participaron en la mega marcha 'Families belong together', en Los Angeles City Hall, donde se unieron a unas 55 mil personas para protestar en contra de las políticas de "cero tolerancia" del presidente estadounidense Donald Trump, que ha resultado en la separación de las familias de inmigrantes.

"Hoy estuve en una marcha para levantar la voz por los derechos de los inmigrantes. No saben la vibra que se siente cuando somos solidarios y nos unimos como una sola raza, una sola familia. #FamiliesBelongTogetherMarch", se lee en la cuenta de Derbez.

Por su parte, Camil marchó al lado de Gloria Calderón, productora y escritora de la serie de Netflix "One day at a time", de la protagonista Justina Machado y de Mishel Prada (de "Vida").

El apoyo de parte de la comunidad latinoamericana en California se dio de manera directa, con actores y líderes de opinión al frente de las voces a favor de que las familias se mantengan unidas.

En la marcha sabatina pudimos ver a Laura Dern, John Legend, Laverne Cox, Chrissy Teigen, el rapero Taboo y Jon Favreau.

Today I marched for the rights of immigrants. There was this great feeling of solidarity as we came together as one. #FamiliesBelongTogether #FamiliesBelongTogetherMarch pic.twitter.com/9iygDEDnUf