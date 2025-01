Jake Gyllenhaal podría unirse al próximo filme de M. Night Shyamalan

Jake Gyllenhaal ha sido visto en conversaciones con el director M. Night Shyamalan para participar en su próximo proyecto cinematográfico, que estará vinculado a una nueva novela romántica de Nicholas Sparks.

Esta innovadora colaboración permitirá que Sparks escriba el libro y Shyamalan desarrolle el guión de manera independiente, creando dos versiones de una misma historia desde perspectivas únicas.

Esta película representa la segunda ocasión en que Shyamalan trabaja con material literario previo. Su primera incursión en este terreno fue la adaptación de la novela de terror ‘The Cabin at the End of the World’, de Paul Tremblay, que se convirtió en el thriller apocalíptico ‘Llaman a la puerta’ (2023).

Sin embargo, aún es incierto si este nuevo proyecto califica como una adaptación en sentido estricto, dado que Sparks y Shyamalan están desarrollando sus respectivas obras en paralelo.

Jake Gyllenhaal to Lead M. Night Shyamalan's New Movie, Based on Nicholas Sparks Romantic Thriller https://t.co/hcT942J0pd — Variety (@Variety) January 29, 2025

La producción está a cargo de Blinding Edge Pictures, la compañía de Shyamalan y Ashwin Rajan, junto con los productores habituales de Sparks, Theresa Park y Marc Bienstock.

Sparks, además, se desempeña como productor ejecutivo; hasta el momento, el proyecto no cuenta con un estudio vinculado.

En su última colaboración, Warner Bros. distribuyó el thriller de comedia negra ‘Trap’, de Shyamalan, que se estrenó en agosto y recaudó 82 millones de dólares a nivel mundial.

Antes de ‘Trap’, el director tuvo una relación de trabajo de una década con Universal.

Por su parte, Gyllenhaal viene de protagonizar el exitoso remake de ‘Road House’ para Amazon MGM, que estableció nuevos récords de streaming en Prime Video.

También participó en la serie de crimen ‘Presumed Innocent’, de Apple TV+, y próximamente se le verá en ‘In the Grey’, el nuevo thriller de Guy Ritchie, así como en ‘The Bride!’, una película de monstruos dirigida por su hermana, Maggie Gyllenhaal.

Nicholas Sparks, conocido por sus emotivas historias románticas, ha vendido más de 130 millones de copias de sus libros en todo el mundo.

Varias de sus novelas han sido adaptadas con éxito en Hollywood, incluyendo ‘Diario de una pasión’ (Ryan Gosling y Rachel McAdams) y ‘Querido John’ (Channing Tatum y Amanda Seyfried).

Con información de Variety