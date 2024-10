James Blunt cambiará de nombre si su álbum llega a número uno

El pasado viernes, James Blunt sorprendió a sus seguidores con el relanzamiento de su emblemático álbum debut Back to Bedlam, que cumple 20 años desde su lanzamiento original en 2004.

El cantante británico, conocido por su sentido del humor y su interacción cercana con sus fans, ha dado un giro inesperado a la celebración del aniversario. En una declaración previa al relanzamiento, Blunt aseguró que cambiaría legalmente su nombre si el álbum alcanzaba el primer lugar en las listas de popularidad del Reino Unido.

La promesa, que Blunt realizó a principios de octubre, ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo con el objetivo de llevar a Back to Bedlam nuevamente a la cima.

En un tono humorístico y con su característico estilo sarcástico, el cantante reveló cuál sería su nuevo nombre si el álbum lograba el ansiado puesto número uno: "Blunty McBluntface".

Este peculiar apodo fue seleccionado por sus propios seguidores, quienes participaron en una votación organizada por Blunt en redes sociales. La opción recibió un respaldo masivo, acumulando más de 33 mil "me gusta".

Para mantener la atención en su propuesta, Blunt publicó un video en su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter. En el clip, el artista intenta ingresar al edificio de Warner Music Group en Londres, siendo rechazado en varias ocasiones por utilizar su nombre real.

Tras probar con otros nombres ficticios, finalmente logra acceder a las instalaciones bajo el seudónimo de "Blunty McBluntface", dejando en claro que la promesa no es solo un comentario pasajero, sino un desafío en el que sus fans están invitados a participar.

The people have spoken - if the 20th Anniversary Edition of Back to Bedlam is Number 1 next Friday, my new name will legally be... pic.twitter.com/CoMsjFJpy8