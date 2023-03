James Gunn confiesa que dirigirá ‘Superman: Legacy’

La primera película del nuevo universo DC, estará en manos de James Gunn, el director de Superman: Legacy, la cual será creada con la finalidad de que los superhéroes tengan sus propias series.

El director, confesó que la película cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent, James Gunn compartió en twitter que se inspiró en su familia para crear esta nueva historia con la que busca que la diversión y el sentido emocional estén presentes.

"Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: 'Es el cumpleaños de papá'. Yo no me había dado cuenta. Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él", escribió.

Este filme formará parte del capítulo 1 "Dioses y Monstruos", del nuevo universo de DC, que se espera marque tendencia entre los seguidores de los cómics.

La película tiene como fecha de estreno el 11 de julio de 2025, día en el que el padre de James Gunn cumple años.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g — James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023

Superman no iba a ser dirigida por Gunn

Cabe señalar, que esta nueva película de Superman no la iba a dirigir inicialmente Gunn. Se la ofrecieron "hace años" y dijo que no, porque no encontraba una forma de hacer que fuera única, o de darle la diversión, emoción y dignidad que Superman merece. Pero ha cambiado de idea... y nosotros nos alegramos mucho.

Hay que mencionar que también se estrenará Batman: The Brave and the Bold, una nueva iteración basada en la etapa de Grant Morrison con un nuevo Batman más mayor.

Con información de Reforma